Başkan Büyükakın: "14 bin 337 insanımızı boğulmaktan kurtardık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye tarafından sahillerde verilen cankurtaranlık hizmeti kapsamında 11 yılda 14 bin 337 kişinin boğulmaktan kurtarıldığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BemBirSen’in İtfaiye Haftası kutlamasına katıldı. İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307’nci yılı dolayısıyla yapılan kutlamada konuşma yapan Başkan Büyükakın, "11 yılda 14 bin 337 insanımızı boğulmaktan kurtardık. Sahillerimizde verdiğimiz cankurtaranlık hizmetimizle yine sadece bu yıl bin 695 vatandaşımızın boğulmasının önüne geçtik. Kocaeli İtfaiyesi, Türkiye’ye örnektir. 17 istasyon 76 itfaiye müdahale aracı ve 519 personel ile şehrimize hizmet veriyoruz. Sizlerin daha iyi şartlarda hizmet verebilmeniz için yeni bir hizmet binası yapıyoruz" dedi.

"Kocaeli İtfaiyesi çok iyi noktada"

KOSGEM ile 7 sahilde cankurtaranlık hizmeti verdiklerini söyleyen Büyükakın, "Bunun yanında yıl içerisinde toplam 89 kişiye gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verdik. Yaptığınız tüm fedakârlıklar için bir kez daha teşekkür ederim. Bizde bu gururu geleceğe taşıma anlamında elimizden gelenin fazlasını yapmak, tüm imkanlarımızı itfaiye teşkilatımıza sunmak için gayret ediyoruz. Gerek fiziki mekanlar, gerekse donanım açısından Kocaeli İtfaiyesi çok iyi noktadadır. İnşallah daha iyi yerlere gelerek hizmet kalitesini çok daha iyi seviyelere hep birlikte çıkaracağız" diye konuştu.

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