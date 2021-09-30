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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca Balıkçısı yarın kapılarını açıyor

İHA

Darıca Balıkçısı yarın kapılarını açıyor

Darıca Belediyesi tarafından Dudayev sahilinde yapılan Darıca Balıkçısı, yarın faaliyete başlayacak.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Dudayev sahilinde bulunan teras kafe, restore edilerek balık restoranına dönüştürüldü. Modern mimarisi, denize sıfır konumu ve eşsiz lezzetleriyle bölgenin yeni cazibe merkezi olması beklenen Darıca Balıkçısı, yarın faaliyete başlayacak. Menüsü ile de balık severlere hitap edecek Darıca Balıkçısı, uygun fiyat politikasıyla hizmet verecek.
"Darıca'ya değer katacak"
Vatandaşlara sahil kenarında en uygun fiyata balık yedirmek istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımızın bizlerden en büyük taleplerinden biri de balık restoranı yapılmasıydı. Bizler de onların taleplerini yerine getirmek ve bölgemize yakışır bir tesis kazandırmak için çalıştık. Darıca Balıkçısı hizmete girdiğinde vatandaşlarımız artık başka ilçelere gitme ihtiyacı hissetmeyecek. Aileleriyle huzurlu ve güzel vakit geçirip deniz kenarında ceplerini yakmadan en uygun fiyat ile balık yiyebilecekler. Diğer sosyal tesislerimizde olduğu gibi fiyat politikamızı sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı düşünerek belirliyoruz. İnanıyorum ki Darıca Balıkçısı kısa sürede vatandaşlarımızın yeni adresi olacak ve ilçemize değer katacak" diye konuştu.

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