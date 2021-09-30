Eniştesini öldürmeden önce, 'Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz' demiş



Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, Mehmet Emin Özkar´ın (36), eniştesi Necmi Akgüneş´i (52) öldürmesiyle ilgili 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Necmi Akgüneş´in eşiyle tartışınca aradığı kayınbiraderi Mehmet Emin Özkar´ın, 'Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz' dediği ortaya çıktı.

Olay, 18 Nisan günü Başiskele Yakacık Mahallesi Efendi Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. A.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Necmi Akgüneş´in bulunduğu eve geldi. Burada A.A. ile Necmi Akgüneş arasında tartışma yaşandı. Akgüneş'in çağırmasıyla eve gelen Mehmet Emin Özkar, eniştesinin ablasını dövdüğünü düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile ona saldırdı. Önce Necmi Akgüneş´in başına silahın kabzasıyla vuran Mehmet Emin Özkar, daha sonra Akgüneş´e doğru 1 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Necmi Akgüneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Emin Özkar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAH BOĞUŞMA SIRASINDA ATEŞ ALDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonrasında cumhuriyet savcılığı tarafından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Necmi Akgüneş´in olay öncesinde sanık Mehmet Emin Özkar´ı telefonla arayarak eşi A.A. ile arasında geçen olayı anlattığı ve gelmesini istediği, ancak Mehmet Emin Özkar´ın defalarca, 'Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz' diyerek cevap verdiği bilgisine yer verildi. Daha sonra kendi aracıyla olay yerine giden Mehmet Emin Özkar'ın ruhsatlı silahını cebine koyarak ablası ve eniştesinin yanına gittiği belirtilen iddianamede, sanığın ablasını dövdüğünü düşünerek silahın kabzasıyla eniştesinin başına vurduğu ve yaşanan boğuşma sırasında ateş alan silahtan çıkan merminin Necmi Akgüneş´in göğsüne isabet ettiği bilgisine yer verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-09-30 13:30:23



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