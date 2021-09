Sağlık çalışanlarına tam teşekkülü kent konut Fedakar sağlık çalışanları için kent konut projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, pandemi döneminde büyük çaba sarf eden sağlık çalışanları için "Sağlık Kent Konutları" inşa edilecek. 502 daireden oluşacak olan kent konut, yeşil alanları ve sosyal donatıları ile 2023 yılında tamamlanacak.

Sağlık Kent Konutları için Kocaeli Kongre merkezinde düzenlenen toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Erhan Coşan ve sağlık çalışanları katıldı. Pandemiyle fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için 502 daireden oluşan "Sağlık Kent Konutları" inşa edileceğini duyuran Gündoğdu, 1+1, 2+1 ve 3+1 daireden oluşacak konutların yarın satışa çıkacağını ve satışların 15 Ekim’e kadar online devam edeceğini dile getirdi. Satışlar yapıldıktan sonra ihalesi yapılacak konutların teslimi ise 2023'de yapılacak.



"Bugüne kadar bütçeden 350 milyon TL harcama yaptık"

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının sevdiklerinden ayrı kalarak, mesai saati gözetmeksizin çalıştığına dikkat çeken Balamir Gündoğdu, "Türkiye’nin tüm dünyada örnek gösterilen pandemi mücadelesinde, sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlığı ve gayretinin çok önemli payı bulunuyor. Vatandaşlarımıza giyim, barınma sağlık kuruluşlarımıza tıbbı cihaz, araç, ekipman ve yakacak, konaklama, medikal, kırtasiye yardımları yapıldı. Personel desteği verildi. Bu kapsamda bugüne kadar bütçeden yaklaşık 350 milyon TL harcama yaptık. Bilindiği üzere bazı anket firmaları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesini pandemi sürecinde yaptığı çalışmalardan dolayı birinci seçti. Bu bizim için hem gurur kaynağı, hem de bir nebze de olsa verdiğimiz emeklerin karşılığı oldu" dedi.



"Peşin ödemelere yüzde 5 indirim"

Konutların 502 daireden oluşacağını söyleyen Gündoğdu, "Konutlarımız Kocaeli'de ikamet eden sağlık çalışanlarımız için yapılacak. Kartepe ilçemizin kıymetli bir lokasyonunda bulunan, her şeyin düşünüldüğü Sağlık Kent Konutları, sağlık kahramanlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim; dün akşam başkanımız Tahir Büyükakın, ödemeleri peşin yapanlara yüzde 5 indirim yapılması talimatını verdi" diye konuştu.



"Sağlık personellerimize unutamayacakları destek geldi"

Projenin unutulmayacak bir destek olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da, "Başkan Tahir Büyükakın’ın direktifleri, genel sekreterimiz ve kent konut başkanımızın büyük özverisi ile sağlık personellerimize unutamayacakları bir destek geldi. 502 konut, sağlık personellerine has bir proje. İnşallah en kısa zamanda hayata geçecek ve sayın genel sekreterim, değerli başkanım bu desteğinizi bizim sağlık personellerimiz asla unutmayacak. Şimdiden bütün daire sakinlerine Allah güle güle oturmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.



"Daire fiyatları 255 bin TL ile 578 bin TL arasında değişmektedir"

Proje arsasının 36 bin metrekare olduğunu kaydeden Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan ise şu ifadeleri kullandı:

"Son derece modern planlanan projemizin 12 bin 500 metrekaresini binalarımız, 8 bin 500 metrekaresini yeşil alan ve sosyal donatılar, 15 bin metrekaresini de yollar ve otoparklar oluşturmaktadır. 13 bloktan oluşan projemizin blokları zemin artı 4 kat olmak üzere 5 kat olarak dizayn edilmiştir. Toplamda 502 daire olup bu dairelerin 52 adeti 1+1, 350 adeti 2+1, 100 adeti de 3+1’dir. Bu dairelerin her biri 69 ile 135 metrekare arasında değişmektedir. Ayrıca projemizde 2 bin 105 metrekare de ticaret alanı mevcuttur. Mümkün olduğunca yeşil alanı bol bırakmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra Sağlık Kent Konutları’nda ilk olarak ekolojik düzene de katkı sağlamak için yağmur sularımız ekstra olacak, inşa edeceğimiz su depomuzda toplanarak geri kullanıma kazandırılacak. Projemiz fiyat performans olarak bölgedeki diğer projelerle kıyaslandığında yüzde 30 civarında minimum fiyatı daha uygun ve oldukça avantajlıdır. Bu bağlamda daire fiyatlarımız 255 bin TL ile 578 bin TL arasında değişmektedir"

