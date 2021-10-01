Sıfır Atık Tema Parkı’nda sona gelindi

Başiskele Belediyesi Kocaeli’de bir ilke imza atarak fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü Sıfır Atık Tema Parkı’nda sona geldi.

Başiskele Belediyesince Yeşilkent Mahallesi’nde kurulan Sıfır Atık Tema Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığında Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, ve bazı firmaların iş birliğiyle yapılan Sıfır Atık Tema Parkı’nda plastik, ahşap, lastik, metal, cam, seramik gibi geri dönüşebilen malzemelerden yapılan eserler parktaki yerini alıyor. Fabrika ve firma atıklarının da yoğun olarak kullanıldığı Başiskele Sıfır Atık Parkı, bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü parkta, hurda traktörden eski at arabalarına kadar birçok kullanılmayan araçlar parktaki yerini alırken bir firmanın metal atıklarından Geri Dönüşüm Anıtı yapıldı.

Başiskele Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi sakinlerinin ailece huzurla ve güvenle vakit geçirebilmeleri için parkın içerisine 9 adet kamelyada yapıldı. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının da yapıldığı parkta vatandaşlar vakit geçirebilecek.

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