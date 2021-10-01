Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde toplu taşıma sürücülerine verilen kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde toplu taşımada vatandaşları güvenli, huzurlu ve konforlu yolculuğu için her türlü önlemi alırken, sürücülerin eğitimlerine de özen gösteriyor. Gün içinde çok sayıda yolcuyla karşı karşıya gelen toplu taşıma sürücülerinin oluşabilecek her türlü durumda vatandaşlara yardımcı olması ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için bu eğitimler büyük önem taşıyor. Hizmet kalitesini arttırmaya ve de sorunları daha da azaltmaya yönelik verilen eğitimlerden birisi de "Validatör (Kenkart Okuma Cihazı)" eğitimi oldu. Eğitimde sürücülerle kart cihazının çalışma mantığı, sürücü ve vatandaşlara sağladığı faydalar konusunda bilgiler paylaşıldı.

Eğitimde aynı zamanda soru cevap yöntemiyle yaşanan sorunlar paylaşıldı ve çözümler arandı. Gerekli irtibat numaralı verilerek eğitim sonlandırıldı.

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