Yürüyemiyordu, ilk adımlarını attı herkesi ağlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürüyemiyordu, ilk adımlarını attı herkesi ağlattı

İHA

Yürüyemiyordu, ilk adımlarını attı herkesi ağlattı

Kocaeli’de down sendromlu olarak dünyaya gelen ve 2.5 yaşına kadar yürüyemeyen 3.5 yaşındaki Ömer Eymen aldığı eğitim sayesinde 8 ayda yürümeye başladı. İlk başta umutsuzluğa kapıldığını söyleyen anne Sevinç Altınsoy, “Ömer ilk yürüdüğünde o kadar mutlu oldum ki, çok hoşuma gitti. Onun yürümesini görmek, çok güzel bir şey. İnsanlar umutsuzluğa kapılmasınlar” dedi.
Kocaeli’de yaşayan Hüseyin ve Sevinç Altunsoy çiftinin tek çocuğu olan Ömer Eymen(3.5), down sendromlu olarak dünyaya geldi. 16 aylık olana kadar yürüme, konuşma ve iletişim zorluğu yaşayan Ömer Eymen, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuklarının yürüyebilmesi ve diğer problemlerin aşılabilmesi için özel eğitim alması gerektiğini öğrenen Altunsoy çifti, araştırmalara başladı. Yaptıkları araştırmalar ve tavsiyelerle Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 16 aylık Ömer Eymen, hemen eğitime başladı. Ömer, merkezde aldığı fizik tedavi, bireysel eğitim ve iletişim dersleri sayesinde 8 ay gibi kısa bir sürede yürümeye başladı. Çocuğunun ilk adımlarını gördüğü an çok mutlu olduğunu söyleyen anne Altınsoy, “İnsanlar umutsuzluğa kapılmasınlar ben de ilk başta nasıl bir süreç izleyeceğiz dedim. Şu an hiç öyle değilim. Çocuğumun gelişimini gördükçe çok mutlu oluyorum” diyerek duygularını ifade etti.

“Çocuğum 2,5 yaşına gelmeden yürümeye başladı”
Ömer Eymen’in down sendromlu olarak dünyaya geldiğini söyleyen anne Sevinç Altınsoy, “Ömer’in tanısı konulduktan sonra bize nasıl bir süreç izleyeceğimizi söylediler. Doktorlar, oğlumun gelişim gösterebilmesi için özel eğitim alması gerektiği söylendi. Çoğu kişi başka okullara gitti ancak fazla bir gelişme görmedikleri için bize burayı önerdiler. Çocuğum 16 aylıkken buraya başladık şuan 3.5 yaşında ve çok iyi geliştiğini gördük. İlk geldiğimizde derse girdiğinde sürekli ağlıyordu, ben de derse giriyordum. Öğretmenleri geçeceğini söylüyordu, ben pek inanmıyordum. Ömer her zaman ağlayacak bu süreç böyle geçecek diye düşünüyordum. Sonra birkaç kez geldikten sonra geçmeye başladı, çocuk düzelmeye başladı. Şu an çocuğum çok iyi yürüyebiliyor, 2,5 yaşına gelmeden yürümeye başladı. Konuşma olarak da anne baba gibi bir şeyler kendince söylemeye çalışıyor” dedi.

“Oğlumun gelişimini gördükçe çok mutlu oluyorum, İnsanlar umutsuzluğa kapılmasınlar”
Özel eğitim merkezinin çocuğuna çok iyi geldiğini söyleyen anne Altınsoy, “İlk başta ‘acaba yürüyecek mi, konuşacak mı, bana anne diyecek mi?’ gibi sorularla düşünürken gerçekten yürüdüğünde o kadar mutlu oldum ki, çok hoşuma gitti. Onun yürümesini görmek, çok güzel bir şey. Doktorlar bile gelişimi çok iyi diyor. Burada eğitim aldığı sürece inşallah daha da iyiye gidecek. Çocuğumuzun devamlı arkasındayız ve eğitime devam edeceğiz. İnsanlar umutsuzluğa kapılmasınlar ben de ilk başta nasıl bir süreç izleyeceğiz dedim. Şu an hiç öyle değilim. Çok mutluyum, umutluyum. Çocuğumun gelişimini gördükçe çok mutlu oluyorum. Şu an kendi başına yürüyor, beni dinliyor. Gitme gel dediğim zaman dönüp yanıma geliyor. Çok güzel bir süreç. İnşallah her şey daha iyi olacak, inşallah konuşmasını da çözeriz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor kendince anlatamıyor, inşallah onu da çözeceğiz” diye konuştu.

“Ömer ilk geldiğinde ne emekleyebiliyor ne de yürüyebiliyordu”
Ömer Eymen ilk merkeze geldiğinde ne emekleyebildiğini nede yürüyebildiğini söyleyen Fizyoterapist Nur Beyza Bekler, “Ömer ailesinden ayrılma korkusu yaşıyordu. Daha sonra eğitmenlerimize alışarak, etkileşime girip derslere daha güzel şekilde girmeye başladı. Aileden ayrılma korkusunu birlikte yendik. Derslerimize daha iyi odaklanmaya başladık. Emeklemeye, yürümeye başladık. Odak problemimizi çözdük. Ömer Eymen şu anda rampalı yüzeylerde yürüyebiliyor, merdiven inip çıkabiliyor, aynı zamanda engelli zeminlerde yürümeyi de çok seviyor. Bireysel eğitim ve fizik tedavi görüyor. Aynı zamanda bizimle etkileşimi çok iyi. Başlarda hayvanlarla hiç etkileşim kurmazken şu anda köpeğimizle, keçimizle, flamingolarla etkileşime giriyor onları seviyor” şeklinde konuştu.

“Çocukların gelişiminde bilinç ve destek çok önemli”
Erken eğitimde çocukların çok daha ileri seviyelere geldiğini ifade eden Fizyoterapist Bekler, “Biz eğitimlerimizde Ömer’in emeklemesi ve yürümesine odaklandık, etkileşimlerimizi yoğun tuttuk, yani her zaman sevgi ve şefkatle yaklaştık aynı zamanda disiplinimizi de koruduk. Hem sevgi ve şefkati, hem disiplini birlikte götürerek yoğun çalışarak Ömer’i bu seviyeye getirebildik. Ömer Eymen’den yola çıkarsak bizim verdiğimiz eğitimleri ailemize de anlattık ve ailemiz de ev sürecinde Ömer’i desteklemeye devam etti. Hızlı gelişmemizin bir nedeni de bu. Ailemiz çok bilinçli ve ailemiz bize her zaman destek oldu. Diğer aileler de böyle olsalar, hem bizden destek alıp hem kendileri de evde destekleseler çocuklar çok daha hızlı etkileşim gösterebilirler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İslamiyet’i yaşamak için Türkiye’ye geldi, geçimini ise örgü yaparak sağlıyor
YEREL HABERLER İslamiyet’i yaşamak için Türkiye’ye geldi, geçimini ...
Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor
Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu
Sıfır Atık Tema Parkı’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Sıfır Atık Tema Parkı’nda sona gelindi
Avrupa Spor Haftası sabah yürüyüşüyle tamamlandı
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası sabah yürüyüşüyle tamamlandı
İzmit Belediyesi’nden okullara hijyen paketi desteği
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden okullara hijyen paketi desteği
Eşi, Hatice'yi öldürdükten sonra PKK'ya katılmak istemiş 
YEREL HABERLER Eşi, Hatice'yi öldürdükten sonra PKK'ya katılmak ...
Sağlık çalışanlarına tam teşekkülü kent konut Fedakar sağlık çalışanları için kent konut projesi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına tam teşekkülü kent konut Fedakar ...
D-100 yeni yerinde
YEREL HABERLER D-100 yeni yerinde
Uyuşturucu ile kararlı mücadele sonuç veriyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile kararlı mücadele sonuç veriyor
Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Otobüsün altında kalan restoran çalışanının cenaze ...
Eniştesini öldürmeden önce, 'Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz' demiş
YEREL HABERLER Eniştesini öldürmeden önce, 'Benim oraya gelmem hiç ...
Darıca Balıkçısı yarın kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Darıca Balıkçısı yarın kapılarını açıyor
Başkan Büyükakın: "14 bin 337 insanımızı boğulmaktan kurtardık"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "14 bin 337 insanımızı boğulmaktan ...
Ayşegül'ün ailesi kök hücre için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Ayşegül'ün ailesi kök hücre için yardım bekliyor
Süper Enduro sezon finali için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Süper Enduro sezon finali için geri sayım başladı
Minik öğrencilere 7 bin 500 kumbara dağıtıldı
YEREL HABERLER Minik öğrencilere 7 bin 500 kumbara dağıtıldı
Dünya Turizm Gününde Kocaeli'nin güzellikleri bisikletle keşfedildi
YEREL HABERLER Dünya Turizm Gününde Kocaeli'nin güzellikleri ...
Doğan ve Cedit'e yeni merdiven
YEREL HABERLER Doğan ve Cedit'e yeni merdiven
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
YEREL HABERLER 'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji ...
Kartepe'de Kızılay şubesi açıldı
YEREL HABERLER Kartepe'de Kızılay şubesi açıldı
Şehir tiyatroları, 1,5 yıl sonra perde açıyor
YEREL HABERLER Şehir tiyatroları, 1,5 yıl sonra perde açıyor
Vodafone Business, OSBÜK ile dijital dönüşüm stratejilerini masaya yatırdı
YEREL HABERLER Vodafone Business, OSBÜK ile dijital dönüşüm ...
Öğrencilerin Mars keşif aracı uluslararası yarışmada dereceye girdi
YEREL HABERLER Öğrencilerin Mars keşif aracı uluslararası yarışmada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.