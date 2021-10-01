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Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar

DHA

Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar


Dinçer AKBİRErol POLAT/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunan, el ve ayak bileklerinde plastik kelepçe olan, işkence yapılarak öldürüldükten sonra sandığa konularak denize atıldığı belirlenen cesedin gayrimenkul zengini olan Yılmaz Sezer'e (78) ait olduğu belirlendi. Polis, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer´in kaybolan yatlarından yola çıkarak, dini nikahlı eşi G.Ö.´nün (54) de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. G.Ö.´nün, eşi Sezer´i kandırıp, öldürüldüğü yata götürdüğü tespit edildi.
Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi´nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin denize atıldığını tespit etti. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında kapağı olmayan bir sandık buldu. Cesedin sandığa konularak atıldığı saptandı. Üzerinde atlet ve pijama olan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Polis, öldürülen kişinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğunu belirledi. Ancak soruşturmanın gizliliği kapsamında kimliği açıklanmadı.
KONTRAPLAK ÜZERİNDEKİ SERİ NUMARADAN YOLA ÇIKILDI
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, kontrplağın üstündeki seri numaralarından yola çıkarak üzerinde vinç makaraları olan sandığın hangi fabrikada üretildiği, nerede satıldığı ve kim tarafından satın alındığını belirledi. Ayrıca öldürülen Yılmaz Sezer'in 2 yatının kayıp olduğu tespit edildi. Kayıp yatlar İstanbul Tuzla'da limanda bulundu. Polis yatlara giren çıkan kişileri takibe aldı. Yatlara girip çıkan kişilerin çöp poşetleri çıkardığı belirlendi.
YATTA İŞKENCE YAPMIŞLAR
Polis elde ettiği bilgiler doğrultusunda Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da operasyon düzenleyerek aralarında Yılmaz Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.´nün de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Yatlarda ve çıkarılan çöp poşetlerinde yapılan incelemelerde kan izlerinin olduğu kıyafetler ve yata ait halılar ele geçirildi.
Gemlik´te gayrimenkulleri ve kira gelirleri olan Yılmaz Sezer'in yatında alıkonulduğu, tekne ile denize açılarak kendisine işkence yapıldığı, mal ve paralarını ele geçirmek isteyen bu kişilerin kendisini öldürüldükten sonra cesedini sandığa koyup denize attığı tespit edildi.
Ayrıca, Gemlik´te yaşayan Yılmaz Sezer´in dini nikahlı eşi G.Ö.´nün yat ile gezmek istediğini söyleyerek eşini kandırıp yata getirdiği, bu sırada plan çerçevesinde yatta bekleyen kişilerin yaşlı adamı alıkoydukları da saptandı.
7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerden 4´ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yılmaz Sezer'in imam nikahlı eşi G.Ö., E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39) ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Erol POLAT
2021-10-01 13:54:16

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