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Deniz kenarında ölü bulunan adamın katil zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı Mallarına el koymak istedikleri adamı direnince öldürüp sandıkla denize attıkları iddia edilen dini nikahlı eşi ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA

Deniz kenarında ölü bulunan adamın katil zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı Mallarına el koymak istedikleri adamı direnince öldürüp sandıkla denize attıkları iddia edilen dini nikahlı eşi ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de yat ve teknelerine el koymak istedikleri 78 yaşındaki adamı direnince işkence yaparak öldüren ve cesedini sandığa koyarak denize atan aralarında ölen şahsın dini nikahlı eşinin de olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cesedin yanında bulunan sandığın seri numarasından yola çıkan polis, cinayet şüphelilerini kaçarken yakaladı.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yelkenkaya Caddesi’nde 19 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğini gezdirmek deniz kenarına giden bir vatandaş, kıyıda ahşap sandığın yanında hareketsiz yatan bir şahıs görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cesedi kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın Yılmaz Sezer (78) olduğu tespit edildi.

İşkence ettikleri yaşlı adamı sandığa koyarak denize attılar
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri, Yılmaz Sezer’i canice öldürenleri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şahsın yanında bulunan sandığın suntasının seri numarasından nerede üretildiği ve kime satıldığını tespit etti. Sandığı satın alan şüpheliler hakkında araştırma yapan ekipler, sandığı satın alan şüphelilerin Yılmaz Sezer ile tanışık olduğunu tespit etti. Tespitin ardından polis, aralarında Yılmaz Sezer’in dini nikahlı eşinin de bulunduğu 11 kişiyi Yılmaz Sezer’e ait eşyalarla dolu çöp poşetleri ile kaçarken yakaladı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47), E.A. (39) ve Yılmaz Sezer’in 54 yaşındaki dini nikahlı eşi adliyeye sevk edildi.
Bursa Gemlik’te ikamet eden Yılmaz Sezer’in yat ve tekne gibi mallarına el koymak isteyen şüphelilerin iddiaya göre Sezer çeklere imza atmak istemeyince işkence edip öldürülerek, elleri ve ayakları bağlı şekilde sandığa koyup denize attıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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