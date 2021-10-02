Kağıtsporlu karatecilerden 5 madalya

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, Adana’da yapılan Türkiye şampiyonasından 5 madalya ile döndü.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Adana’da yapılan ve yılın son turnuvası olan Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu yarışmacılar, 2 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalyayla turnuvayı tamamladı. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi milli takım seçmeleri de şampiyonada yapıldı. Seçilen milli sporcular, kasım ayının ikinci haftasında Dubai’de yapılacak Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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