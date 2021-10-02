Vidanjör atıklarının dökülmesi için kaçak hat yapılmış 



KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´de, kanalizasyon şebekesine kaçak olarak yapılan hat ile vidanjörden döküm gerçekleştirildiği belirlendi. Usulsüz çalıştırıldığı tespit edilen vidanjörden alınan numuneler, analiz için TÜBİTAK´a gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, vidanjör park alan içinde, etrafı branda ve tel çit ile çevrili vidanjör tespit edildi. İncelemede, kanalizasyon şebekesine kaçak olarak yapılan hat ile vidanjörden döküm yapıldığı saptandı. Ayrıca vidanjörün İSU Genel Müdürlüğü´nün güvenlik güçleri ile birlikte yürüttüğü `Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi´ ile usulsüz çalıştırıldığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, vidanjör tankından numuneler aldı. Numuneler, TÜBİTAK´a gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi.

Kanalizasyon şebekesine yapılan kaçak kanal bağlantısı, İSU ekiplerince iptal edilerek, kapatıldı. Vidanjör sahibi hakkında işlem başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-10-02 12:58:35



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