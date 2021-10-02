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Öldürüp, cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler

DHA

Öldürüp, cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler


Dinçer AKBİRErol POLAT/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesi sahilinde, el ve ayak bileklerinde plastik kelepçe olarak cesedi bulunan, işkence yapılarak öldürüldükten sonra sandığa konularak denize atıldığı belirlenen gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer (78) cinayetiyle ilgili tutuklananlar arasında bulunan dini nikahlı eşi G.Ö.´nün (54), planın içerisinde yer aldığı belirlendi. G.Ö.´nün, Yılmaz Sezer´den kendisini gezdirmesini istediği, bu sırada yatta bekleyen kişilerin Sezer´i alıkoydukları tespit edildi. Yat ile denize açıldıktan sonra Sezer´in zorla mal ve paralarını ele geçirmek için imza almak istedikleri, ancak Sezer´in hiçbir dayatmayı kabul etmediği ve imza atmadığı saptandı.
Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi´nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, ayaklarında halat, yine ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin denize atıldığını tespit etti. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında kapağı olmayan bir sandık buldu. Cesedin sandığa konularak atıldığı saptandı. Üzerinde atlet ve pijama olan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polis, öldürülen kişinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğunu belirledi.  
Yılmaz Sezer´in 2 yatının kayıp olduğunu tespit eden polis, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yatların, İstanbul Tuzla´da olduğu saptandı. Bu sırada, sandığın yapımında kullanılan kontrplağın üstündeki seri numaralarından yola çıkılarak hangi fabrikada üretildiği, nerede satıldığı ve kim tarafından satın alındığı tespit edildi.
Polis, yatlara giren çıkan kişileri de takibe aldı. Bu kişilerin çöp poşetleri çıkardığı belirlendi. Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarla 11 kişi gözaltına alındı. Yatlarda ve çıkarılan çöp poşetlerinde yapılan incelemelerde kan izlerinin olduğu kıyafetler ve yata ait halılar ele geçirildi. 
İMZAYI ATMAMIŞ
Gözaltına alınanlar arasında bulunan Yılmaz Sezer´in dini nikahlı eşi G.Ö.´nün, planın içerisinde yer aldığı belirlendi. G.Ö.´nün, Yılmaz Sezer´den kendisini gezdirmesini istediği, bu sırada yatta bekleyen kişilerin Sezer´i alıkoydukları tespit edildi. Yat ile denize açıldıktan sonra Sezer´in zorla mal ve paralarını ele geçirmek isteyenler imza almak istedikleri, ancak Sezer´in hiçbir dayatmayı kabul etmediği ve imza atmadığı saptandı. İşkence yapılan Sezer´in öldürüldükten sonra sandığa konulup denize atıldığı belirlendi.
KUVVETLİ DELİLLER SAYESİNDE TUTUKLANDILAR 
Şüphelilerden 4´ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dün adliyeye sevk edilen, Yılmaz Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Erol POLAT
2021-10-02 13:33:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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