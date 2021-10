Körfezliler bu kez Hereke’de yürüdü

Körfez’de her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen ‘sağlıklı yaşam yürüyüşü’ bu kez Hereke sahilinde gerçekleştirilirken yürüyüşe yoğun bir katılım oldu.

Körfez’de her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen ‘sağlıklı yaşam yürüyüşü’ bu kez Hereke sahilinde gerçekleştirildi. Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe Başkan Şener Söğüt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hereke sahilinde bulunan kültür merkezi önünde toplanan kalabalık, ısınma hareketli sonrasında sahil boyunca Şirinyalı’ya doğru yürüdü. Yürüyüş sonrasında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Vatandaşlar her hafta düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.

