İzmitli Periler, Antalya’da rüzgar gibi esti

Antalya’da düzenlenen Cosmos Cup’a katılan UMF Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, dörtlü turnuvada rakipleri Antalya 07 Basketbol ve Nesibe Aydın’ı mağlup etti.

Antalya’da düzenlenen Cosmos Cup hazırlık turnuvasına katılan UMF Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon süper lig maçları öncesinde başarılı provalar yaptı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Nesibe Aydın, Galatasaray ve Antalya 07 Basketbol’un katıldığı dörtlü turnuvada UMF Yapı İzmit Belediyespor etkili oyunlarıyla dikkat çekti. Üç gün süren turnuvanın ilk gününde İzmitli Periler Galatasaray ile karşılaştı. İkinci günün ilk maçında ev sahibi Antalya 07 Basketbol ile karşılaşan ve etkili oyunuyla 8051 galip gelen UMF Yapı İzmit Belediyespor turnuvanın son gününde güçlü rakibi Nesibe Aydın ile kıran kırana mücadele etti. İzmitli Periler, Nesibe Aydın’ı da 7668 mağlup etti.

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