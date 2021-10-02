Bakan Soylu: “Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek” “Bu millet Ortadoğu’yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: “Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek” “Bu millet Ortadoğu’yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak”

İHA

Bakan Soylu: “Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek” “Bu millet Ortadoğu’yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı dünya bize verecek. Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayırseverlerin desteği ile alınan 70 aracın Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne teslim törenine katıldı. Törene Bakan Soylu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, il protokolü, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, “Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı dünya bize verecek. Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek” dedi.

“Bu millet Ortadoğu’yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak”
Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl da 39 kişinin katıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen Hakkari’ye gittim, orada esnafı gezerken bir kız geldi yanımıza. Dedi ki ‘Üniversiteyi kazandım’, ‘Allah hayırlı etsin, nerede okuyacaksın’ deyince ‘tıp fakültesi’ dedi. Mutlu oldum hem de çok mutlu oldum. 1213 yaşındaki kız çocuklarını dağa götürüp, ellerine silah verip annelerinin kucaklarından alanlara inat eden bir sonuca ulaşmış bizim kızımız. Demek ki attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Biz ülkemize bütün Batı’nın getirmememizi istemesine rağmen huzur ve güveni nasıl getirdiysek, Doğu ve Güneydoğu’da o çocuklarımızı nasıl huzurlu ortamda bulundurmuşsak, Allah şahit olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet Ortadoğu’yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak, etrafındaki coğrafyaya da huzuru ve barışı getirecektir. Buna olan inancım tamdır. Bu milletin sadece gücü yok, bu milletin duası ve Allah’ı var” dedi.

“Siz o eli uzattınız, minnettarız”
Her afet bölgesinde hayırseverlerin verdiği destekten övgü ile bahseden Bakan Soylu, “Bozkurt'ta sel bölgesine vardığımda büyük ümitsizlik vardı. Allah bir daha göstermesin. Orada uzatılan her el, o ümitsizliği kırmak için büyük bir güçtür. Siz o eli uzattınız, minnettarız. Huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Oralarda iş yaparsınız, 24 saat makinalar, insanlar, ama her zorlukta kaldığınızda bizi rahatlatan, hükumetin ve devletin tüm kaynaklarını oraya aktarmaya çalışan, aynı zamanda bağışçıları kendi kendine arayıp ‘Şurada şuna ihtiyaç var. Şuraya yardımcı olursan sevinirim’ diyen ve oradaki insanlara birebir okunarak oradaki insanları ümitsizlikten çekip alan bir anlayış ortaya koydu. O kadar işin arasında” diye konuştu.

“Bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek”
Türkiye’nin yeniden dünyaya adaleti göstereceğini söylerine ekleyen Bakan Soylu, “Biz büyük bir milletin evlatlarıyız derken esas itibariyle, birbirini yalnız bırakmayan, tarihte bile birbirine olan ilişkilerine ihanet etmeyen, sırtını dönmeyen bir büyük milletin evlatlarıyız. Onun için çok güçlü yarınlara gidiyoruz. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil dünyaya yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz. Yıllardan beri, özel sektörü bir taraftan, devletimiz, üretenimiz, üniversitelerimiz, hepimiz bir taraftan üstüne koyarak gidiyoruz. Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Daha dünyaya her taşına Mevlana'yı, Yunus’u, Hacı Bayram’ı, Pir Sultan'ın hepsini anlatacağız. Yapacak çok işimiz var. Dünyanın karşı karşıya kaldığı yönsüzlüğe yön vereceğiz. Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı dünya bize verecek. Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek. Hiç kafanıza takmayın. Terör meselesi, Türkiye’nin huzuru meselesi ile ilgili çalışmalarımızı aksaksız devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol davetlilerinin de katılımıyla, hayırseverlerin desteği ile alınan 70 araç Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dualarla teslim edilen araçların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kocaelispor forması hediye edildi. Törenin ardından Bakan Soylu, teslim edilen araçları inceleyerek alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmitli Periler, Antalya’da rüzgar gibi esti
YEREL HABERLER İzmitli Periler, Antalya’da rüzgar gibi esti
Körfezliler bu kez Hereke’de yürüdü
YEREL HABERLER Körfezliler bu kez Hereke’de yürüdü
Öldürüp, cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler
YEREL HABERLER Öldürüp, cesedini sandıkla denize attıkları ...
Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı
YEREL HABERLER Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni ...
Vidanjör atıklarının dökülmesi için kaçak hat yapılmış 
YEREL HABERLER Vidanjör atıklarının dökülmesi için kaçak hat ...
Depremde hasar gören binalarda ince demirler kullanılmış
YEREL HABERLER Depremde hasar gören binalarda ince demirler ...
Kağıtsporlu karatecilerden 5 madalya
YEREL HABERLER Kağıtsporlu karatecilerden 5 madalya
Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar (2)
YEREL HABERLER Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini ...
Malları için yaşlı adamı öldürdüğü iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malları için yaşlı adamı öldürdüğü iddia edilen 7 ...
60 yayınevi ve 70 yazar, çocuklar için bir araya geldi Kocaeli'nin ilk Çocuk Kitapları Fuarı minik okuyucuların yüzlerini güldürdü
YEREL HABERLER 60 yayınevi ve 70 yazar, çocuklar için bir araya ...
Başkan Özlü, yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle açtı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle ...
BİK tesisleri, Kocaeli Büyükşehir’e kiralandı
YEREL HABERLER BİK tesisleri, Kocaeli Büyükşehir’e kiralandı
Deniz kenarında ölü bulunan adamın katil zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı Mallarına el koymak istedikleri adamı direnince öldürüp sandıkla denize attıkları iddia edilen dini nikahlı eşi ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Deniz kenarında ölü bulunan adamın katil zanlılarını ...
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar
YEREL HABERLER Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini ...
Hayırsever kadın ihtiyaç sahiplerini bu yıl da unutmadı
YEREL HABERLER Hayırsever kadın ihtiyaç sahiplerini bu yıl da ...
Başkan Söğüt, “Taşköprü’den başpehlivan bekliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Taşköprü’den başpehlivan bekliyorum”
Yürüyemiyordu, ilk adımlarını attı herkesi ağlattı
YEREL HABERLER Yürüyemiyordu, ilk adımlarını attı herkesi ağlattı
İslamiyet’i yaşamak için Türkiye’ye geldi, geçimini ise örgü yaparak sağlıyor
YEREL HABERLER İslamiyet’i yaşamak için Türkiye’ye geldi, geçimini ...
Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Toplu taşımada sürücü eğitimleri devam ediyor
Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Fırının baca kısmında çıkan yangın korkuttu
Sıfır Atık Tema Parkı’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Sıfır Atık Tema Parkı’nda sona gelindi
Avrupa Spor Haftası sabah yürüyüşüyle tamamlandı
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası sabah yürüyüşüyle tamamlandı
İzmit Belediyesi’nden okullara hijyen paketi desteği
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden okullara hijyen paketi desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.