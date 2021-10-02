Sarıgül: 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli) (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli Kartepe´de parti meclisi ile 3 günlük kampa girdi. Sarıgül, "5 T formülümüz var. Turizm, tarım, teknoloji, tekstil ve tasarruf. 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 50 kişilik parti meclisi ile Kartepe´de bulunan otelde kampa girdi. Mustafa Sarıgül, "5 T formülümüz var. Turizm, tarım, teknoloji, tekstil ve tasarruf. 5 T ülkemizin kurtuluşu olacak. Ülkemizde turizm, tarım, teknoloji, tekstili muhteşem noktaya getirmeyi biz sağlayacağız. Onlara bir de tasarrufu ilave ettiğimiz zaman inanınki muhteşem bir noktada olacağız. Bakıyoruz bu güzel Kartepe´ye kim var, kimse yok. Burası cıvıl cıvıl olmalı, kışın kış sporları ile muhteşem olmalı yazın da binlerce emeklimiz doğa turizmi ile coşmalı" dedi.
`BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEYEN PARTİ OLACAĞIZ´
Türkiye´nin en büyük petrollerinden bir tanesinin tarım olduğunu belirten Sarıgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye Değişim Partisi iktidarında tarıma çok önem vereceğiz. Çiftçilerimiz ne ekiyor ne biçiyorsa teşvik ederek alım garantisi vereceğiz. Turizm 3 tarafı denizlerle çevrili, doğa turizmi muhteşem, Karadeniz´imiz muhteşem ve sayısız güzelliklerimiz var. Ağrı Dağı başka bir şey. Everest Tepesi´ne çıkmak için insanlar nerelerden geliyor. Ağrı Dağı, Everest´ten daha güçlü, kimse buraya çıkmıyor. Türkiye´nin tanıtıma ihtiyacı var. Biz turizmde muhteşem bir çalışma yapacağız. Teknoloji konusunda ise iki çok önemli Türk doktorumuzu kutluyorum. Gittiler BioNTech aşısını Almanya´da buldular. Laboratuvar, teknoloji imkanlarını arttırsaydın onlara bir ön finans verseydik aynı aşıyı burada bulacaklardı. Muazzam katkıları olacaktı. Türkiye Gelişim Partisi olarak beyin göçünü önleyen parti inşallah biz olacağız."
`TASARRUFA BÜYÜK ÖNEM VERECEĞİZ´
Tekstil konusunda ise Alman, Fransız ve İtalyanların dünyaca ünlü markaları olduğunu ifade eden Sarıgül, "Türkiye´mizin tekstilde bir markası yok. Tekstilde bir numaralı olmamız lazım. Dolaşıyorum marka Almanların, İtalyanların, ABD´lerin markası Türkiye´de yapıyor. Tasarrufu sağlayacağız ve savurganlığı yüzde 100 önleyeceğiz. Ankara´ya bakıyorum, geçen gün büyük devasa kamu binalarında değil, Ankara´nın gücü demokrasi, sağlık, kültürde olmalı. Siz büyük devlet binaları yaparak güçlü olamazsınız. O nedenle o binalarda sabaha kadar ışıklar yanıyor. O bina içerisindeki ruhu aydınlatacağız ama gece savurganlığı önleyip tasarruf tedbirlerini alacağız. Tasarrufa büyük önem vereceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ
2021-10-02 15:07:04
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