İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin lira ceza

Ergün AYAZ/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki limanda demirli, Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisine, denizi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince İzmit Körfezi'nde yapılan kontrollerde, Körfez ilçesinde demirli olan, Sierra Leone bandıralı ve 'Prıncess Rawya' adlı kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğü tespit edildi. Gemiye yönelik 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulanırken, balastın denize yayılımını önlemek amacıyla ekiplerce bariyer çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ
2021-10-02 17:42:56
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