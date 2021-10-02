İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZ/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki limanda demirli, Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisine, denizi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince İzmit Körfezi'nde yapılan kontrollerde, Körfez ilçesinde demirli olan, Sierra Leone bandıralı ve 'Prıncess Rawya' adlı kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğü tespit edildi. Gemiye yönelik 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulanırken, balastın denize yayılımını önlemek amacıyla ekiplerce bariyer çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ

2021-10-02 17:42:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.