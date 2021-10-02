Evinde bıçaklanarak öldürüldü 

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BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Cahit Tatlı (49), evine gelen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cahit Tatlı´nın cipini çalarak evden ayrılan şüpheli, aracı bir noktada terk ederek kayıplara karıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cahit Tatlı´nın evine gelen kimliği belirsiz kişi, Tatlı´yı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından Tatlı´ya ait evin önündeki cipi çalarak kaçtı. Eve gelen yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Tatlı´nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cipi Kocaeli Fuarı´nın içerisinde buldu. Jandarma, olay yerinde ve cipte delil toplarken, Tatlı´yı öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2021-10-02 20:41:49



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