Kocaelispor - İstanbulspor: 2-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli) (DHA) -

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Özgür Yankaya(xx), Sezgin Çınar(xx), Emrah Ünal(xx)

KOCAELİSPOR: Korcan (xxx) - Diogo Aleksis (xx), Musa Nizam (xx), Yılmaz (xx) (Dk.46 Mehmet xx), Dino Ndlovu (xx) (Dk.60 Mevlüt Erdinç xx), Atila (xx), Abdoulaye Cisse (xxx), İlyas Kubilay (xx)(Dk.46 Omolo xx), Mandjeck (xx), Pereira(xx) (Dk.79 Leonard Tisdell xx), Benhur (xx)(Dk.90 Mevlüt Çelik)

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen(x) - İbrahim(x), Oğuzhan(x), Emrecan(x), Etoga Atchom(x), Ferhat(x) (Dk.77 Mertan Caner x), Valon Ethemi(x) (Berkay x), Erdem(x) (Dk.62 Muammer x), Melih(x), Ali(x), Miray(x) (Dk.62 Eduart Rroca x)

GOLLER: Dk.9 Dk.54 Dino Ndlovu (Kocaelispor), Dk.13 İbrahim (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Abdoulaye Cisse, Yılmaz, Atila, Korcan (Kocaelispor), Ali, Erdem, Eduart Rroca (İstanbulspor)

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, evinde İstanbulspor'u 2-1 yendi.

9´uncu dakikada Dino Ndlovu kaleciyle karşı karşıya kalarak pozisyonu gole çevirdi: 1-0.

13´üncü dakikada kaleciden dönen topu kafa ile tamamlayan İbrahim topu ağlara gönderdi: 1-1.

54´üncü dakikada Cisse'nin ortasını değerlendiren Dino Ndlovu, takımının ikinci golünü attı. 2-1

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-10-02 21:14:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.