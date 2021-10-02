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Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından Mustafa Reşit Akçay: "Simitçi de kadro yapacak ama taraftarımız tatminsiz" Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Mağlubiyeti hak etmedik"

İHA

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından Mustafa Reşit Akçay: "Simitçi de kadro yapacak ama taraftarımız tatminsiz" Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Mağlubiyeti hak etmedik"

Kocaelispor’un İstanbulspor’u 21 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Taraftarımız tatminsiz, baskısı oyuncuların üzerinde demokrasi kılıcı gibi. Simitçi bile kadro yapacak. Yapsın da” dedi. Konuk teknik adam Mehmet Hüseyin Dalgıç ise “Skor olarak maçı verdik ama oyun olarak kazandık” sözlerini kaydetti.
TFF 1. Lig’in sekizinci haftasında İstanbulspor’u konuk eden Kocaelispor maçı Ndlovu’nun kaydettiği gollerle 21 kazandı. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Akçay: "Maçı da, birkaç oyuncuyu da kazandık"
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay şunları söyledi:
“Evimizde oynadığımız üçüncü maç olacaktı. 2 maçı kazandık. Üçüncüyü de kazanmak istedik. Saha organizasyonu iyi olan takımla karşılaştık. 2 ve 3.bölge topu aldıklarında etkili organize olduklarını biliyorduk. Öyle de oldu. İkinci yarı özellikle 2 bek içeri çekmesi ve öne topları aktarması etkili bir organizasyondu. Onların önünü kesince topa daha fazla sahip olmaya başladık. 21’den sonra da Omolo’nun kaçırdığı gol, kırılma noktası olarak rakibe daha fazla özgüven getirdi. Kalecimizin de iyi gününde olması maçı kazanmamıza neden oldu. Evimizde kazandık. Birkaç oyuncuyu kazandık. Bu akşam bu da önemliydi. Bazı oyuncularımızı baskı altındaki tavırlarını ve oyuna verecekleri pozitif katkı üzerine çalışacağız” dedi.

Oyuncuların egosu vardır
Sporcusu Benhur ve taraftar baskısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akçay şu sözleri kaydetti:
“Benhur taşıdığı toplarda rakibin önüne geçse; driplingi yaparken rakip onu durdursa penaltı, kırmızı kart. İçerden önce düşürse kırmızı kart. Her pozisyon çalışılmaz. Bu kararları kim verecek? Analitik zekayı devreye sokacak olan oyuncu kalitesini de göstermiş olacak. Bilgiyi lazım olduğu yere transfer edecek. İkincisi; oyuncunun egosu yüksektir. Oyuncuyla çalışırken ya da oyucuyu düzeltirken bu yönünü de dikkate almak zorundasınız. Bunu ben zaman zaman kaybediyorum. Eleştiri ya da düzeltmeyi anında yapıyorum. Antrenmanlarda bunları çalışacağız. Bu sadece Kocaelispor’un sorunu değil. Milli takımda da bu var, diğer takımlarda da.
Camianın ve taraftarın baskısı her oyuncunun üstünde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Biz de buraya hizmet için geldik. Taraftarımızın tatminsiz yanı var. Bu geçmişte başarıları yaşamış olması nedeniyle, geçmişe dönük yüzüyle baktıkları için böyle. Oysa şartlar ve zemin değişmiş olmasına rağmen taraftarımız haklı o geçmişe bakıyor ve yeniden o günleri yaşamak istiyor. Tabii ki simitçi bile kadro yapacak. Yapsın. Bizi eleştirecekler. Eleştirsinler. Kocaelispor’un tekrar o zeminlere düşmemesi için bu şart. Burada önemli olan parametreleri belden aşağıya indirmemek. Yöneticiye, başkana, çalışana, hepsine böyle. Kocaelispor herkesin üzerindedir. Hiçkimsenin malı değildir.”

Dalgıç: “Mağlubiyeti hak etmedik”
İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç ise maçın ardından, “Kocaelispor ile seyir açısından gayret güzel maç yaptık. Kazanan Kocaelispor’u tebrik ediyoruz. Biz de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Skor olarak maçı verdik ama oyun olarak kazandık. Bundan sonraki maçlarda kendimizi daha iyi geliştireceğiz. Kocaelispor’un zaaflarını biliyorduk. Hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Hafta içi Kocaelispor’un tüm maçlarını etüt ettik. Ona göre oyun planı yaptık. Başarılı da gidiyorduk. İlk 10 dakikadan sonra devreye kadar istediğimiz oyunu gerçekleştirdik. Birkaç tane daha pozisyonumuz vardı, daha da atabilirdik. Kocaelispor’un üstümüze geleceğini biliyorduk. Konsantrasyon eksikliğinden dolayı golü yedik. Oyun üstünlüğünü sonra tekrar ele aldık ama kaçırdığımız pozisyonlar ortada. Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyoruz. Kocaelispor bundan önceki maçlardan bir tık daha yukarıdaydı diyebilirim. Zafiyetlerini biliyorduk, o bölgeleri de kullandık diyebilirim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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