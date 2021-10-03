Derince Belediyesi tarafından İbni Sina Mahallesinde inşa edilen Muhtar Ali Keleş Parkı hizmete sunuldu.

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ile Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi gibi önemli projeleri ilçeye kazandıran Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesinde yer alan Muhtar Ali Keleş Parkı'nı da hizmete sundu. Açılış törenine, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, partililer, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençliğe hizmetin, geleceğe yatırım olduğunu söyleyen Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için ilçemize yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla İbni Sina Mahallemizde yer alan Muhtar Ali Keleş Parkı’na inşa ettiğimiz futbol ve basketbol sahalarında çocuklarımızla bir araya gelerek, birlikte zaman geçirdik. Çocuklarımızın coşkusuna ortak olarak, heyecanlarını paylaştık. “Gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır” anlayışıyla hareket ediyor, evlatlarımızı önemsiyor ve onlara değer veriyoruz. Her zaman projelerimizde önceliğimiz olan kıymetli çocuklarımız için çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

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