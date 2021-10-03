KOBİS ekibinden yoğun mesai

Ayda binin üzerinde bisiklet bakımı gerçekleştiren Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) bakım onarım ekibi, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

KOBİS'e ait akıllı bisikletlere zarar verilen görüntülerin ortaya çıkması tepkiyle karşılandı. Sosyal medyadan binlerce vatandaş yaşanan olaya tepki gösterirken aynı zamanda KOBİS bisikletlerini keyifle kullandıklarını vurguladı.

"Bazı zararlar ortaya çıkıyor"

KOBİS tamir kısmında çalışan İsmail Günaç, günlük olarak 30 ila 40 civarında bisikletin bakım için atölyeye geldiğini vurguladı. Bisikletlerin özellikle lastik, vites grupları, akort ayarları gibi rutin bakımları için atölyeye geldiğini söyleyen İsmail usta, "Maalesef bazı vatandaşlarımızın gerek kullanım şekillerinden gerekse bilinçli davranışlarından dolayı bazı zararlar ortaya çıkıyor. Bu hem kamu malına zarar verilmesine yol açıyor hem de kullanım kalitesini düşürüyor. Bunun yanında çok özverili bir şekilde, bisikletlerin hepimizin malı olduğu bilincinde olan vatandaşlarımız da var. Bu verilen zararlar en çok da bisiklet sürmekten keyif alan, bunu bir yaşam biçimi haline getiren kent halkını mağdur ediyor. Bakımı yapılan bisikletler araçlara yüklenerek belirli istasyonlara götürülüyor ve vatandaşların hizmetine sunuluyor" dedi.

"Zarar verenleri uyarmak gerekir"

KOBİS’e ait bisikletlere binmekten büyük keyif aldığını vurgulayan Yunus Emre Celep, toplumun faydasına olan bir hizmetin suiistimal edildiğini ifade etti. Celep, "Bu tür şeyleri yapanlardan uzak durmamız ve gerektiğinde uyarmamız lazım. Buraya bisiklete binmek için geldik. Bu lastikler patlak olsaydı gitmek istediğimiz yere kilometrelerce yürümek zorunda kalacaktık. Acelesi olanlar gitmek istedikleri yere geç kalabilirler" şeklinde konuştu.

74 istasyonda 520 bisiklet

Öte yandan KOBİS, kent genelinde 186 bin vatandaşa hizmet veriyor. Sadece eylül ayında 23 bin kiralama gerçekleşirken, toplamda 1 milyon 300 bin dakika pedal çevrildi. 74 istasyonda 520 akıllı bisiklet Kocaelililerin sağlıklı bir yaşam ve keyifli anlar sürmesi için hizmet vermeye devam ediyor.

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