Başkan Zeki Aygün'ün acı günü

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ağabeyi Şemsettin Aygün vefat etti.

Zeki Aygün'ün ağabeyi Şemsettin Aygün, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aygün'ün cenazesi, öğle namazına müteakip Derince Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.

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