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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruçeşme tramvay hattında gece mesaisi

İHA

Kuruçeşme tramvay hattında gece mesaisi

İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında ilk yaya üstgeçidinin montajı hafta sonu gece mesaisinde yapıldı.
Plajyolu’ndan Kuruçeşme’ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu’nun bir bölümü yeni yerine alınmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri şimdi de proje kapsamındaki iki yeni yaya üstgeçidinden birisinin montajını gerçekleştiriyor. İş dahilinde yaya üstgeçitlerinden 63 metre uzunluğundaki ilkinin ana platform montajı yapıldı. 2 Ekim Cumartesi günü gece saat 23.00 saatlerinde başlayan çalışmalar 3 Ekim Pazar günü sabah saatlerine kadar sürdü. Ana gövde montajı sonrasında üstgeçitte korkuluk, merdiven, asansör ile zemine ahşap kaplama imalatları gerçekleştirilecek. İzmit Lisesi önüne inşa edilecek diğer yaya üstgeçidinin ise ayak temel çalışmaları yapılıyor.
Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. Tramvay üst geçidinin orta ayaklarının inşası için fore kazık imalatı yapılıyor.
23,4 kilometreye ulaşacak
Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak.

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