TEM'de araç bariyerlere çarparak savruldu: 2 yaralı 2 kişinin yaralandığı kazada, araçta bulunan malzemeler yola saçıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak savruldu. Kazada sürücü ile eşi yaralanırken, koltukta ve bagajda bulunan malzemeler yola saçıldı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 34 HB 2163 plakalı Volkswagen marka ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak savruldu. Kazada araçta bulunan sürücü H.A. ve eşi Ş.A. yaralanırken, koltukta ve bagajda bulunan malzemeler yola saçıldı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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