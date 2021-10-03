Cadde üzerindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevler otomobilin ön kısmını sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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