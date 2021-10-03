Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ağabeyi, son yolculuğuna uğurlandı

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ağabeyi Şemsettin Aygün (73), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Korona virüse yakalanan Şemsettin Aygün (73), geçtiğimiz hafta solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 1 hafta önce yoğun bakıma alınan Aygün, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şemsettin Aygün için Derince Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende kent protokolü, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve ailesini yalnız bırakmadı. Törene belediye başkanları, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, STK temsilcileri, meclis üyeleri, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aygün'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

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