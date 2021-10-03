50 Roman çiftin nikahı kıyıldı Roman çiftler toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

Kocaeli'de renkli ve eğlenceli anlara sahne olan düğün konvoyunun ardından nikah masasına oturan 50 Roman çiftin nikahları kıyıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Romanlar için toplu nikah etkinliğine, Başiskele Belediyesi de destek verdi. Gelin ve damatlar, nikah töreni öncesinde klasik araçlara binerek, zabıta eşliğinde şehir turu yaptı. Belediye önünden hareket edecek olan konvoy, Carrefour KöprüsüM.Ali PaşaZincirlikuyu Cad.Üçyol Kocaeli Devlet HastanesiCumhuriyet ParkıAcısuMerkez BankasıOrdueviAcıbadem Hastanesi önünü takip ederek, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ne ulaştı. Buradaki yemek programının ardından çiftler, toplu nikahın kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi önüne geçti. Temsili olarak Fatih ve Rabia Turan çiftinin nikahı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından kıyıldı. Başkan Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve diğer nikah memurları, Fatih ve Rabia çiftinin nikahının temsili olarak kıyılmasının ardından masaları tek tek gezerek diğer çiftlerin nikahını kıydı, aile cüzdanlarını gelinlere teslim etti. Aynı zamanda gelinlere altın da takdim edildi.

Çiçeği burnunda 50 çiftin nikah işlemleri ve aile cüzdanları ise Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi tarafından ücretsiz olarak hazırlandı.

"Çok mutlu oldular"

Nikah işlemi sonrası açıklama yapan Tahir Büyükakın, "Milletimizi millet yapan en önemli unsurlardan en birini olanı ailedir. Aileler ne kadar güçlüyse, çocuklar güzel yetişiyor, memleket ve şehir huzurlu oluyor. Yıllardır bizi ayakta tutan en önemli unsur ailedir. Güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü milletimiz var. Güçlü aileler medeniyetimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemlidir. Ailelerin kurulması, yeni birlikteliklerin olması, güçlü ilişkilerin ortaya çıkması şehrimizin açısından da çok önemli. Roman mahallelerindeki kardeşlerimizin evlilik törenlerini onların şartlarına daha uygun hale getirmek, daha güzel bir tören hazırlamak için düşündüğümüzde toplu nikah töreni yapalım istedik. Çok mutlu oldular, güzel bir tören oldu" dedi.

Rabia Sevim ile hayatını birleştiren Fatih Turan, "Bugün çok mutluyum. En mutlu günüm diyebilirim. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onları çok seviyoruz" dedi.

Medine Tural da çok mutlu olduğunu söyleyerek, "3 senedir birlikteyiz. 3 sene sonra mutluluğumuzu taçlandırıyoruz" diye konuştu.

Aynur Özkurşun ise "Allah razı olsun yedirdiler, içirdiler, nikahlıyorlar. 1 TL bile harcamadık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.