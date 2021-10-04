Mecidiye’de Uzun Hasan türbesi ve mesire alanı yenileniyor

Mecidiye Köyü’nde Uzun Hasan Türbesi’nin de içinde bulunduğu Hasan Baba Mesire Alanı’nda yenileme çalışması başlatan İzmit Belediyesi, ziyaretçilere nezih bir ortam hazırlıyor.

İzmit Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü, senenin başında Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan Mecidiye Köyü Hasan Baba C Tipi Mesire Alanı içerisinde bulunan Uzun Hasan Türbesi ve çevresinde yenileme çalışması başlattı. Sancakla birlikte gömüldüğü rivayet edilen Osmanlı askerlerinden Uzun Hasan’ın ormanın içinde bulunan 7 metre uzunluğundaki mezarı elden geçirilecek. Bölge halkının ve başka illerden gelen ziyaretçilerin mezarı başında dualar ettiği, isteyenlerin kurban kestiği Uzun Hasan Türbesi’nde mezar tamir edilecek. Ayrıca yoğun ziyaretçi alan mesire alanında tuvaletler, çeşme, adak ve yemek alanı da tamamen yenilenecek.

Ayrıca doğayla uyumlu ahşap kent mobilyaları ve satış üniteleri yerleştirilerek mesire alanı ziyaretçiler için daha konforlu bir kullanım alanına dönüştürülecek.

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