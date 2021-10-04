Eski eniştesinin kurşun yağdırdığı şahıs kurtarılamadı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartışma yaşadığı eski eniştesi tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde Çayırova Akse Mahallesi 471. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.İ. adlı şahıs, eski eniştesi T.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi neticesinde yanında taşıdığı silahına sarılan T.B., İ.Ö'.ye ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan İ.Ö., olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan İ.Ö., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından T.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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