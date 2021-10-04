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Felçli sokak hayvanları bu merkez ile özgürlüğüne kavuşacak Felçli hayvanlar protez hastanesi ile yeniden yürüyecek

İHA

Felçli sokak hayvanları bu merkez ile özgürlüğüne kavuşacak Felçli hayvanlar protez hastanesi ile yeniden yürüyecek

Kocaeli'de yenilenen yüzü ile Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olma özelliği taşıyan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, felçli ve kaza geçirmiş sokak hayvanları için protez ile yürüteçler imal ederek hayvanların yeniden hareket etmelerini sağlayacak.

Kocaeli'de bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi, felçli ve kazalı hayvanların yeniden özgürlüğüne kavuşturmak için yapılandırıldı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında “Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na” dönüştürdü. Türkiye'de en büyük hastanelerinden biri olma özelliği taşıyan bu kasaba, sokak hayvanlarının rehabilite edilip, kısırlaştırılmanın yanı sıra, felçli ve kaza geçiren hayvanların da yeninden özgürlüğe kavuşmalarını sağlayacak. Ye yüzü ile hizmete başlayan hastanede, kaza geçirmiş ve felç kalmış sokak hayvanları, kendileri için üretilen protez ve yürüteçler ile yeniden özgürce hareket etmenin tadını çıkaracak.

11 ilçede bakımevi yapılacak
Yenilenen yüzü ile hizmete başlayan kasaba, düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Tanırıma Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, hayvanseverler ve basın mensupları katıldı. Törende Kocaeli’nin 11 ilçesinde de bakımevlerinin yapılması için de adımlar atıldı. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı açan Büyükşehir, aynı zamanda 11 ilçe belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında 11 ilçede açılacak sokak hayvanları bakımevleri için tüm destekleri sağlayacak.

“Burası protez merkezi haline gelmiş olacak”
Yenilenen yüzü ile hayvanları özgürlüğüne kavuşturacak hastanenin hayvan severlerin denetimine açık olduğunu söyleyen Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu merkez kaliteli ve nitelikli bir mekandır. Burayı hayvanların gerçekten mutlu olduğu bir mekana çevirmek istedik. Biz, ilçe belediyelerimizle birlikte buradan daha farklı olarak ile butik bakımevleri, oteller kuracağız. Hayvan barınakları hayvan hapishaneleri olarak değil, onların koruma altına alındığı, rehabilite edildiği, kısırlaştırıldığı ve sorunlarının giderildiği bir mekan olacak. Kaza geçirirken felçli ve sakat kalan hayvanlarımızın yürütülebilmesi için ayrıca bir hastane kurulmuş olacak. Bu manada Türkiye’de çok önemli bir düzenlemeye öncülük etmiş olacak. Burası protez merkezi haline gelmiş olacak. 11 belediyemizle birlikte bakımevleri yapacağız ve bugün bu protokol imzalayacağız. 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde bu organizasyonu hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan, felçli kediye elleriyle mama yedirdi
Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve hayvan severler Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı gezerek incelemede bulundu. Başkan Büyükakın, geçtiğimiz hafta bir aracın altında kalan ve yürüteç takılan bir kediyi severek elleriyle mama yedirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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