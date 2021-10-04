Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Honda'nın kapattığı fabrikayı satın alan HABAŞ, fabrikada yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

Türkiye'de üretimini durdurarak kapatan Honda´nın fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli hibrit araç üretmek için hazırlıklarına başladı. HABAŞ yetkililerinin 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde oldukları, yerli hibrit otomobil markası ile seri üretime başlayacağı öğrenildi. Ayrıca HABAŞ´ın, İngiltere'de bulunan kapanan Honda fabrikasının ekipmanlarını Türkiye'ye getireceği ve eski çalışanlara da teklif götürdüğü belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-10-04 15:26:03



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