Atıl durumda olan park yenilendi

Körfez Belediyesi ilçeye yeni park alanları kazandırırken, atıl durumdaki alanlarda da düzenlemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi Atatürk Lisesi’nin arka kısmında bulunan atıl parkı yeniledi.

Körfez Belediyesi ilçeye yeni park alanları kazandırırken, atıl durumdaki alanlarda da düzenlemeler gerçekleştiriyor. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne bu yıl içerisinde iki park kazandıran Körfez Belediyesi, mevcut parklarda da düzenlemeler gerçekleştirerek vatandaşların ve çocukların daha rahat kullanımı için çalışmalar yürütüyor. Mimar Sinan Mahallesi’nde de uzun zamandır atıl durumda olan ve kötü bir görüntüye sahip olan Atatürk Lisesi arka kısmındaki park yenilendi. Yeniden projelendirilen park için gece aydınlatmaları da eklendi.

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