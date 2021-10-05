Bir sokağa 700 ton asfalt

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından Hemşire Sokağa 700 ton asfalt serilirken, çevre düzenlemesi de tamamlandı.

İlçe genelinde çalışmalarına devam eden Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak’ta asfaltlama ve çevre düzenlemesini tamamladı. 400 metre uzunluğunda, 7 buçuk metre genişliğindeki Hemşire Sokak’ta asfaltlama çalışmalarında 700 ton asfalt serildi. Yapılan çalışmaların ardından kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak üzerinde bulunan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri yapılan çalışmalar ile sokaklarında kısa sürede tamamlanan asfaltlama ve çevre düzenlemelerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür ettiler. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada “Kartepe genelinde yapılan yatırımlarla ilçemiz gelişmeye devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde hemen asfalt serimini başlatıyoruz. Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Alın terini emeğe, emeğini hizmete dönüştüren çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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