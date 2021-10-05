Körfez’li çocuklar sokak hayvanlarını besledi

Körfez Belediyesi ‘bir öğün de bizden olsun’ diyerek sokak hayvanlarına mama hazırladı. Hazırlanan mamalar özel paketlerde çocuklara verildi. Çocuklar sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Körfez Belediyesi tarafından ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde gün içerisinde farklı etkinliklere imza atıldı. Körfez Belediyesi ‘bir öğün de bizden olsun’ diyerek mama hazırladı. Çocuklar hazırlanan mamalarla sokak hayvanlarını besledi. Her bölgede farklı okullarla yürütülen çalışma kapsamında özel paketlerde çocuklara mamalar teslim edildi. Sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara giden çocuklar onları besledi. Hayvanları korumanın insani sorumluluk olduğunu ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,”Aynı dünyayı paylaştığımız dostlarımızı korumak ilk olarak insani sorumluluğumuzdur. Bu bilinci geleceğimiz olan çocuklarımıza her fırsatta hatırlatıyoruz” dedi.

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