Başiskele'de ağaçlar budanıyor

Başiskele Belediyesi tarafında ilçe genelindeki ağaçlara ve bitkilere, bakımbudama yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caddelerde, sokaklarda, park ve bahçelerde, kalıcı toplu konutlarda ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, özellikle kalıcı konutlarda insan sağlığını da tehdit eden kuruyan ağaç dalları ile yol kenarlarında yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen dallar ekiplerce budanıyor.

Budama işlemleri, ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Başiskele Belediyesi ekiplerince güvenlik tedbirleri alınarak yapılan budama işlemlerinde ağaçların kuruyan üst dallarına ulaşmak için ise sepetli hizmet araçları kullanılıyor.

Her yıl özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ilçenin genelinde yapılan ağaç budama ve bakım çalışmalarında, kesilen ağaç dalları depolarda muhafaza edilerek kış aylarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yakacak odun yardımı olarak ulaştırılıyor.

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