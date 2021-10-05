İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi araçlar içinde sıkışarak, yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. yönetimindeki 41 VJ 362 plakalı Hyundai marka otomobil ile Hasan D. yönetimindeki 34 DG 6708 plakalı Ford marka otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hürrem T. ve diğer otomobil sürücüsü Hasan D. araçlar içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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