İzmit Belediyesi’den muhtar ve imamlara farkındalık eğitimi

İzmit Belediyesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğiyle, ruh sağlığı tedavisi gören hastaların sosyalizasyonunun gelişimi ve farkındalık amacıyla muhtar ve imamlara yönelik seminer düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğinde 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında ilçede bulunan muhtarlara ve imamlara yönelik Ruh Sağlığı Hizmetleri Farkındalık Eğitimi düzenleyecek. Etkinlik 12 Ekim Salı günü saat 9.3012.30 arasında gerçekleştirilecek. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin talebiyle gerçekleştirilecek seminere, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi uzmanları konuşmacı olarak katılacak. Seminerle, muhtar ve imamlar gibi toplumun kanaat önderlerinin ve yurttaşların ruh sağlığıyla ilgili doğru bilgilendirilmesi ve hastaların sosyalizasyonunun gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor.

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