Akif dizisi İzmit'te Seka film platosunda çekiliyor

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bulunan Seka film platosunda, TRT için ünlü şair Mehmet Akif Ersoy´un hayatını anlatan `Akif´ isimli dizinin çekimleri sürüyor. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı´nın, yapımcı ve senaristliğini ise Uğur Uzunok´un yaptığı, İstiklal Marşı´nın yazıldığı dönemin öncesi ve sonrasını anlatacak dizinin kadrosunda Fikret Kuşkan ve Özge Borak gibi oyuncular yer alıyor.

Seka Film Platosunda, Mehmet Akif Ersoy´un hayatının önemli yıllarını konu alan `Akif´ isimli dizinin çekimleri sürüyor. Başrolde Fikret Kuşkan´ın yer aldığı dizi, TRT´nin dijital platformunda yayınlanacak. Şu anda 13 bölüm olarak planlanan dizide Fikret Kuşkan Mehmet Akif Ersoy´u, Özge Borak ise ünlü şairin eşi İsmet Hanım´ı canlandıracak.

'MESELE AKİF´İN RUHU, KALBİ, İNANCI'

Doğru bir Mehmet Akif Ersoy´u anlatma derdinde olduklarını söyleyen oyuncu Fikret Kuşkan, "Mehmet Akif sinema projesindeyken Mustafa Kemal Atatürk´ün bütün külliyatını yeniden geri sarmak durumunda kaldım. Safahat´ı, hakkında yazılan çizilene çapraz okumalarla tarihsel bilgilerle yaklaşmaya çalıştık ve elimizden geleni yaptık. Doğru bir Mehmet Akif Ersoy´u anlatmak derdindeyiz. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk şu ana kadar tiyatroda ve filmlerde veya televizyonlarda gösterilmiş olabilir, bunlar kartpostal olarak ele alındı. Mesele onun duruşu, bakışı, benzerliği değil. Ruhu, kalbi inancı ve yaşadığı dönemde nasıl bir insandı. O durumda Kurtuluş Savaşı, Cihan Harbi verilmiş, bir taraftan Meclis kurulmuş, 1 ve 2. İnönü Savaşı devam ediyor. İçeriden bakmak lazım" dedi.

`BÖYLE BİR ROLÜ OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MEMNUNUM´

Mehmet Akif Ersoy´un eşi İsmet Hanım´ı oynadığını belirten Özge Borak ise, "İsmet Hanım 3 tanesi evlatlık olmak üzere 7 çocuğun annesi ve zor bir hayat o dönem itibarıyla. Ama ailece durabilmeyi becerebilmişler en azından bir yere kadar. Mümkün mertebe ailece kalabilmek için savaşmış insanlar. İsmet Hanım´ın çok emeği var bu konuda tabii ki. Böyle bir rolü oynadığım için de çok memnum" diye konuştu.

`BEN AKİF´İN KARŞI TARAFINDAYIM´

´Rol icabı Mehmet Akif´in karşı tarafında olan bir kişiyi canlandırdığını ifade eden oyuncu Ertan Saban da, "Ben, Akif´in karşı tarafındayım. Dış mihraklardan Robert Frew rahip kılığında aslında istasyon şefi. Buradaki yeni gençlerin kafasını karıştırmakla kendince doğru yola çekmeye çalışmış bir karakter. Mesleki açıdan sorarsanız her karakter gibi püf noktaları var. Çizeceğiniz yollar var. Şablonumuz bellidir. Her karakteri oynarız" ifadelerini kullandı.

'TRT'NİN DİJİTAL PLATFORMUNA ÇEKİYORUZ'

İstiklal Marşı´nın yazarının hayatını çekmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen yönetmen Selahattin Sancaklı, "Bir kere edebiyatımızın ve İstiklal Marşımızın yazarının hayatını çekiyor olabilmek beni çok mutlu eden bir durum. TRT´nin dijital platformuna çekiyoruz. Seka Stüdyo ortamında 1915´lerden İstiklal Marşımızın yazıldığı döneme kadar anlattığımız bir hikayemiz. Keyifli bir ekiple değişik bir atmosfer yaratmaya çalıştığımız dönemin tarihi dokusuna, tarihi atmosferine uygun ışıklarla kamera açıları ve hareketleriyle uyguladığımız bir iş yapıyoruz. Şimdilik gayet iyi gidiyor. Sorunsuz gidiyor ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

`100´ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DİZİ YAPILMASI GEREKİYORDU'

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili 10 yıl önce proje yaptığını ve birikimleri bulunduğunu söyleyen Akif projesinin yapımcısı ve senaristi Uğur Uzunok da şöyle konuştu:

"Bu sene İstiklal Marşı´nın yazılışının 100´üncü yılı dolayısıyla Mehmet Akif ile alakalı dizi yapılması gerekiyordu. Ben de açıkçası 10 yıl önce Mehmet Akif ile ilgili bir proje yapmıştım. Bu konuda oldukça birikimimiz vardı. Hemen hemen Akif ile ilgili her şeyi okuduk. Hatta Akif´in vefat ettiği apartmanın müze oluşuna ilişkin bir kampanyamız olmuştu. Kültür Bakanlığı orayı müze olarak tahsis etti. Mehmet Akif ile alakalı çok eskiden beri ona bir yakınlığımız var. Bu da aslında projenin ortaya çıkmasına sebep oldu."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

