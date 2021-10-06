Plates eğitmeni çalışanının aşkını 10 bıçak darbesiyle öldürdü Spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu Kapısını çalarak öldürdü tanınmamak için tıraş oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Plates eğitmeni çalışanının aşkını 10 bıçak darbesiyle öldürdü Spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu Kapısını çalarak öldürdü tanınmamak için tıraş oldu

İHA

Plates eğitmeni çalışanının aşkını 10 bıçak darbesiyle öldürdü Spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu Kapısını çalarak öldürdü tanınmamak için tıraş oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde evinde gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı'nın bıçaklanarak öldürülmesine karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Cinayet zanlısının, sahibi olduğu salonda çalışan platates eğitmeni kadınla aşk yaşayan Tatlı'yı ayrılması yönündeki uyarıları dinlemediği için öldürdüğü belirlendi.
Olay 2 Ekim Cuma gecesi Başiskele Servetiye Mahallesi Soğuksu mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 49 yaşındaki gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı, evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tatlı, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan ise Tatlı’ya ait lüks cipi de çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tatlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatlı’nın cipini Kocaeli Fuarı arkasında bulunan tenis kortları mevki'inde terk edilmiş halde buldu.

Çalışanıyla aşk yaşayan gurbetçi iş adamını öldürdü
Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı’nın evindeki güvenlik kameralarını inceleyerek eve son gelen kişilerin Ceren İ., yabancı uyruklu Fırat S. ve A.İ.Ç. olduğunu, Tatlı’nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu plates eğitmeni Ceren İ.’nin yabancı uyruklu patronu Fırat S. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, cinayet şüphesi Fırat S.’yi İzmit Karabaş Mahallesi İkizli Çeşme mevkiinde yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgilisi olduğu belirlen Ceren İ. ve A.İ.Ç’de daha sonra gözaltına alındı. İfadeleri için Jandarma'ya götürülen 3 şüphelinden Fırat S. ise suçunu itiraf etti.

Çalışanına aşık olan gurbetçiyi 10 bıçak darbesiyle öldürdü
Jandarma’da yapılan incelemede Tatlı ile aşk yaşayan Ceren İ.’nin yabancı uyruklu patronu Fırat S.’nin olayı öğrenince Tatlı’nın evine giderek Ceren İ.’den ayrılmasını söylediği, konuşmadan sonra alacağını bahane eden Fırat S.’nin Ceren İ. ve arkadaşı A.İ.Ç.’ye kendisin Yuvacık’a bırakmalarını istediği, A.İ.Ç.’ye ait araçla Ceren İ.’nin dönmesinin ardından ise Tatlı’nın evine giden Fırat S.’nin etrafı kontrol ettikten sonra kapısını çaldığı Tatlı’yı 10 bıçak darbesiyle bıçakladığı belirlendi.

Cinayetin ardından tanınmamak için tıraş oldu
Cinayetin ardından ise Fırat S.’nin, Tatlı'ya ait lüks cipi de çalarak olay yerinden kaçtığı, kanlı elbiselerini ormanlık alana attıktan sonra bir berbere giderek tanınmamak için saçını ve sakallarını kestirdiği, cinayetten önce ise 180 TL’ye bıçak satın aldığı, cinayetin ardından ise bıçak ve Tatlı’ya ait cipin anahtarını İzmit sahilinde denize attığı tespit edildi. Denize atılan bıçak ve araç anahtarı dalgıçlar tarafından çıkartılırken, jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede
Akif dizisi İzmit'te Seka film platosunda çekiliyor
YEREL HABERLER Akif dizisi İzmit'te Seka film platosunda çekiliyor
Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti Sevgilisi gözaltına alındı Evde boğuşma izlerine rastlandı
YEREL HABERLER Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen ...
Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü
YEREL HABERLER Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin ...
8 ay önce anne ve babasını kaybetti, üzerine gardırobun devrilmesiyle yaralandı
YEREL HABERLER 8 ay önce anne ve babasını kaybetti, üzerine ...
Gurbetçi iş adamını öldüren 3 şüpheli cinayetten önce 180 TL'ye bıçak almış
YEREL HABERLER Gurbetçi iş adamını öldüren 3 şüpheli cinayetten önce ...
İzmit Belediyesi’den muhtar ve imamlara farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’den muhtar ve imamlara farkındalık ...
Cinayet sanığına haksız tahrik indirimiyle 17 yıl hapis
YEREL HABERLER Cinayet sanığına haksız tahrik indirimiyle 17 yıl ...
TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza
YEREL HABERLER TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza
Oğlunu öldüren sanığa 17 yıl ceza verilince gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Oğlunu öldüren sanığa 17 yıl ceza verilince ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçta sıkışan ...
Sahte alkol imalathanesine polis baskını Litrelerce etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Sahte alkol imalathanesine polis baskını Litrelerce ...
Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden çıktı
YEREL HABERLER Kocaeli'de dünyaya gelen minik kanguru kesesinden ...
Kartepe ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kartepe ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
Başiskele'de ağaçlar budanıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de ağaçlar budanıyor
Seyir halindeki tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev alev yandı
KO-MEK’in en yaşlı kursiyerleri Ormanya’da gezi yaptı
YEREL HABERLER KO-MEK’in en yaşlı kursiyerleri Ormanya’da gezi yaptı
Gölcük´te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gölcük´te 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi
3 bin TL ve altın kazanmak için sofraya oturdu kaybedince 640 TL hesap ödedi Şaka zannederek girdiği restoranda kendini yarışma masasında buldu 30 cağ kebabı yiyemeyince kasanın yolunu tuttu
YEREL HABERLER 3 bin TL ve altın kazanmak için sofraya oturdu ...
Darıca’da halk oyunları kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Darıca’da halk oyunları kurs kayıtları başladı
Körfez’li çocuklar sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Körfez’li çocuklar sokak hayvanlarını besledi
Bir sokağa 700 ton asfalt
YEREL HABERLER Bir sokağa 700 ton asfalt
Atıl durumda olan park yenilendi
YEREL HABERLER Atıl durumda olan park yenilendi
İki bacağını kaybeden kedi, yürüteçle yeniden hayata tutundu
YEREL HABERLER İki bacağını kaybeden kedi, yürüteçle yeniden hayata ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.