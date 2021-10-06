İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda heyecan başladı

İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Başkanlık Kupası’nda heyecan, toplam 9 gole sahne olan iki karşılaşma ile başladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi sebebiyle yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalan amatör futbol kulüplerinin yeni sezon öncesi form tutması ve keyifli vakit geçirmesi adına bu yıl ikincisi düzenlenen İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası, dün oynanan iki karşılaşma ile kapılarını futbolseverlere açtı. Turnuvanın ilk gününde, İzmit MasterlarKocaeli Masterlar ve Nikomedya MasterlarBekirpaşa Masterlar karşılaşmaları oynandı.

Dostluğun ön planda olduğu organizasyonun açılış maçı öncesinde, İzmit Masterlar ve Kocaeli Masterlar takımları birbirlerine ve maçın hakem triosuna çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından da maça geçildi. Kıran kırana geçen ve gol düellosuna sahne olan maçta her iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamazken müsabaka 22’lik eşitlikle tamamlandı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Nikomedya Masterlar ile Bekirpaşa Masterlar ekipleri kozlarını paylaştı. Müsabakaya çok hızlı başlayan Bekirpaşa Masterlar, rakibi karşısındaki oyun üstünlüğünü sahaya da yansıtarak karşılaşmadan Gökhan Top (3), Sinan Karadaş(2) ve Mutlu Serdar’ın kaydettiği gollerle 50 galip ayrılarak liderlik koltuğuna yerleşti. 17 Ekim’de düzenlenecek finale kadar heyecanın aralıksız süreceği turnuvada bugün; saat 19.00’da Bekirpaşa Başaran Sporİzmit Gültepe Spor, saat 20.30’da ise Kocaeli Güneş Sporİzmit Selanik Spor karşılaşmaları oynanacak.

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