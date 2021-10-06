Başiskele'de ücretsiz kış spor okulları başlıyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilk kez bu yaz düzenlenen ücretsiz spor okulları kış aylarında da devam edecek.

İlçede ikamet eden 416 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Ücretsiz kış spor okullarında 8 farklı spor branşı olacak. Yüzme, basketbol, voleybol, karate, masa tenisi, cimnastik, izcilik ve satranç spor dallarında yapılacak spor okullarına ön kayıtlar alınmaya başlandı.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak dolduran çocuklar, kayıtlarının kabulünün ardından uzman eğitmenler tarafından verilen spor aktivitelerine başlayarak, kış aylarını da verimli ve eğlenceli geçirecek.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda Başiskele Kaymakamlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek kış spor okullarına son başvuru tarihi ise 15 Ekim Cuma günü olarak belirlendi.

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