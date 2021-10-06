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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ketenciler Gençlik Kampı yenileniyor

İHA

Ketenciler Gençlik Kampı yenileniyor

Kartepe Belediyesi’nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı. Yapılacak olan tadilat çalışmalarının sona ermesi sonrasında Ketenciler Kampı otel konseptinde hizmet verecek.
Ketenciler Gençlik Kampı’nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Etüd Proje ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda kamp içerisinde bulunan bungalov evleri otel konseptinde yeniden dizayn ediliyor. Odaların hepsi ekipler tarafından titizlikle yenileniyor. Otel konseptine dönüştürülecek olan odalar konforu ile dikkat çekecek. Bungalov evlerinde yapılacak olan teraslar ile yeni yaşam alanları oluşturulacak.
10 bungalov ve 30 yatak
Kartepe Ketenciler Gençlik Kampı’nda doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivitenin yanı sıra kişisel gelişim toplantıları da yapılabiliyor. Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve sportif faaliyetler ile gerçekleştirmelerine yönelik dizayn edilen Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı da sunuyor.

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