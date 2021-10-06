Bu evden 1 buçuk kamyon çöp çıktı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde pis koku şikayeti üzerine girilen evden 1 buçuk kamyon çöp çıkartıldı.

Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katından kötü koku gelmesi şikayeti üzerine, Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması ile çöp ev temizlendi. Evden 1 buçuk kamyon çöp çıkartıldı.

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