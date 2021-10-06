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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşerek hayatını kaybeden transseksüel bireyin ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşerek hayatını kaybeden transseksüel bireyin ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.B. (28) isimli transseksüel birey, sevgilisi T.T. ile tartıştıktan sonra cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden zemine düştü. Düşme neticesinde N.B. kanlar içinde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan incelemede N.B.’nin hayatını kaybettiğini belirlenirken, erkek arkadaşı T.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. T.T.'nin polis merkezinde ifade işlemlerinin sürdüğü, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, evinde boğuşma izlerine rastlanılan ve hayatını kaybeden N.B.'nin ise kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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