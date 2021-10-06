Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (3)

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TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nde, iş insanı Cahit Tatlı´nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Firas Salem, Ceren İnan ile Ali İhsan Çelik tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-10-06 18:42:10



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