Kocaeli'de terör operasyonuna 2 gözaltı

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 2 şahsın PKK terör örgütünün propagandası yaptığını belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu iki şahsın H.A. ve Y.B. olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin Darıca ve Gebze ilçesinde yaptığı operasyon sonucu iki şahıs yakalanırken H.A. isimli şahsın evinde tabanca ele geçirildi. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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