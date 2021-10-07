Başiskele’de teneffüsler daha eğlenceli olacak

Başiskele Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde kullandıkları okul bahçelerini yenilemeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, eğitime ve öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 20212022 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde genel bir temizlik yapan belediye ekipleri, oyun alanlarının beton zeminlerini de tamir ettikten sonra saha çizgilerini yeniden boyuyor. İlçe genelindeki okullarda çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Yeniköy Hayat İlkokulu, Denizdibi İlkokulu ve Başiskele Anadolu Lisesi’nin zamanla eskiyen oyun sahalarının zemin boyalarını ve çizgilerini çizdiler.

Rengarenk çizgilerle basketbol ve voleybol sahalarını yenileyen ekipler, öğrencilerin teneffüslerini ve beden eğitimi derslerini daha verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağladılar.

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