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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri ile oynayacak

İHA

İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri ile oynayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaşacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor, sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası ve Antalya’da düzenlenen Cosmos Cup hazırlık turnuvasında başarılı maçlara imza atan UMF Yapı İzmit Belediyespor, sezon öncesi son hazırlık maçında Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ile karşı karşıya gelecek. 9 Ekim Cumartesi günü Yahya Kaptan’daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak maç, saat 12.00’de başlayacak. İzmitli sporcular, hazırlık karşılaşmasının ardından Yahya Kaptan’daki restoranda yeni sezon öncesi moral yemeğinde bir araya gelecek.
Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Euroleague Women’a katılarak Türkiye'yi Avrupa’da temsil eden İzmit Belediyespor, 20212022 sezonunu ise Ankara deplasmanında açacak. UMF Yapı İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Lig’in ilk haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Ormanspor ile karşılaşacak.

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