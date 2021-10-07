Çayırova'da baca yangını

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bacadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacadan çıkan dumanlar bir anda çevreyi sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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